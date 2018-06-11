В Кыргызстане вспышку менингита ожидают через 7 лет

Следующий подъем заболеваемости менингитом в Кыргызстане ожидается в период с 2025 по 2028 год. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике, образованию, науке, культуре и здравоохранению главный государственный санитарный врач Олег Горин.

По его словам, рост заболеваемости инфекцией наблюдается каждые 13-15 лет. В Кыргызстане ее вспышку отмечали в 2013 и 2015 годах. В 2015-м зафиксировали 394 случая бактериального менингита, в 2016-м — 103. С тех пор число заболевших стабильно снижается.

За 5 месяцев 2018 года зафиксировано 12 случаев бактериального менингита против 32 в 2017-м. Заболеваемость снизилась в 2,5 раза.

«В период роста заболеваемости в 2013 и 2015 годах мы дважды направляли письмо об оказании поддержки в закупке вакцины от менингита. На 2015-й требовалось более 2 миллиардов сомов. Сейчас вакцину против менингита делают паломникам, выезжающим в хадж. На сегодня угрозы роста заболеваемости нет», — заверил Олег Горин.