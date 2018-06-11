18:43
USD 68.34
EUR 80.40
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане вспышку менингита ожидают через 7 лет

Следующий подъем заболеваемости менингитом в Кыргызстане ожидается в период с 2025 по 2028 год. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике, образованию, науке, культуре и здравоохранению главный государственный санитарный врач Олег Горин.

По его словам, рост заболеваемости инфекцией наблюдается каждые 13-15 лет. В Кыргызстане ее вспышку отмечали в 2013 и 2015 годах. В 2015-м зафиксировали 394 случая бактериального менингита, в 2016-м — 103. С тех пор число заболевших стабильно снижается.

За 5 месяцев 2018 года зафиксировано 12 случаев бактериального менингита против 32 в 2017-м. Заболеваемость снизилась в 2,5 раза.

«В период роста заболеваемости в 2013 и 2015 годах мы дважды направляли письмо об оказании поддержки в закупке вакцины от менингита. На 2015-й требовалось более 2 миллиардов сомов. Сейчас вакцину против менингита делают паломникам, выезжающим в хадж. На сегодня угрозы роста заболеваемости нет», — заверил Олег Горин.
Ссылка:
просмотров: 529
Версия для печати
Материалы по теме
Менингит. Как не заразиться опасной инфекцией
Частные медцентры продают вакцину от менингита за 2-3 тысячи сомов
Казакстанда менингиттен 12 адам каза болду. Азырынча жапырт эмдөө болбойт
Смерти от менингита в Казахстане. Есть ли повод для паники у кыргызстанцев?
Москвада Кыргызстандык ымыркай менингиттен набыт болду
В Москве умер от менингита ребенок из Кыргызстана
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MegaCom представляет новые линейки пакетов &laquo;Элдик S/M/L&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик S/M/L + TV&raquo; MegaCom представляет новые линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»
Из&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;Бишкек теперь можно доехать на&nbsp;&laquo;Аэроэкспрессе&raquo; Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»
Европейская компания хочет зайти на&nbsp;рынок пива Кыргызстана Европейская компания хочет зайти на рынок пива Кыргызстана
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; наградили победителей первого этапа акции &laquo;Год подарков&raquo; В «Бакай Банке» наградили победителей первого этапа акции «Год подарков»