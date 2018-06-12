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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 июня без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов. День увеличился до 15 часов 17 минут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.43. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улица Толстого, № 10;
  • 9.00-18.00 — восточная промзона;
  • 9.30-18.00 — переулки Таласский, Измайловский, Тихвинский, улицы Васильева, Белинского.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Великобританией

Это случилось 12 июня 1992 года. Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии открыто в Бишкеке в декабре 2011-го.

Всемирный день борьбы с детским трудом

Международная организация труда (МОТ) впервые провела Всемирный день борьбы с детским трудом в 2002 году. Его цель — привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер к ее ликвидации. Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия в борьбе с детским трудом.

По информации МОТ, в Кыргызстане самый высокий показатель использования детского труда в Центральной Азии и Восточной Европе. По статистическим данным, около 27,8 процента детей 5-17 лет заняты на работах, которые неприемлемы для их возраста и развития.

Люди, которые меняли мир

Умер режиссер Алмаз Сарлыкбеков

11 ноября 1950 года в селе Толок (ныне Московский район) родился театральный режиссер Алмаз Сарлыкбеков.

С 1974 года он работал в народных театрах Кыргызстана. В 1981-м назначен главным режиссером Нарынского музыкально-драматического театра. Руководил Кыргызским государственным ТЮЗом, затем стал директором и главным режиссером Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдумомунова.

Умер в 2008 году.

Умер композитор Насыр Давлесов

Насыр Давлесов, советский композитор, народный артист Киргизской ССР, родился 15 марта 1929 года в селе Кара-Булак.

С 1956-го — главный дирижер Оркестра кыргызских народных инструментов имени К.Орозова, в 1983-1985-х — главный дирижер Кыргызского театра оперы и балета. Автор более 200 песен, романсов, хоров, кантат, музыкальной комедии «Осторожно, невеста», оперы «Курманбек». Соавтор Государственного гимна КР.

Умер в 2011 году.

У кого намечается той

Зиядин Жамалдинов

Родился 12 июня 1966 года в селе Джал Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Онугуу-Прогресс».

Куда сходить

Культура

  • в «Асанбай-центре» проходит выставка «Дни грузинской культуры»;
  • в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка современного искусства «Красная таблетка». Подробнее

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана по шахматам;
  • чемпионат Кыргызстана среди женских клубных команд по волейболу;
  • чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • ИА «24.kg», 11.00 — круглый стол «Инвестиции в Кыргызстане: что имеем, не храним... Что ожидает экономику страны завтра»; Подробнее
  • Западный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;
  • Восточный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК;
  • Большой овальный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;
  • Западный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;
  • Восточный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
  • Нацстатком, 10.00 — пресс-конференция по итогам социально-экономического положения КР в январе-мае 2018 года;
  • Академия управления при президенте, 11.00 — научно-практическая конференция «Роль Кыргызстана в концепции «Большая Евразия»;
  • Бишкекский городской суд, 10.00 — суд по делу Алмамбета Шыкмаматова.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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