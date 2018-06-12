Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 июня без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов. День увеличился до 15 часов 17 минут.
Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.43. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улица Толстого, № 10;
- 9.00-18.00 — восточная промзона;
- 9.30-18.00 — переулки Таласский, Измайловский, Тихвинский, улицы Васильева, Белинского.
Памятные даты
Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Великобританией
Это случилось 12 июня 1992 года. Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии открыто в Бишкеке в декабре 2011-го.
Всемирный день борьбы с детским трудом
Международная организация труда (МОТ) впервые провела Всемирный день борьбы с детским трудом в 2002 году. Его цель — привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер к ее ликвидации. Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия в борьбе с детским трудом.
По информации МОТ, в Кыргызстане самый высокий показатель использования детского труда в Центральной Азии и Восточной Европе. По статистическим данным, около 27,8 процента детей 5-17 лет заняты на работах, которые неприемлемы для их возраста и развития.
Люди, которые меняли мир
Умер режиссер Алмаз Сарлыкбеков
11 ноября 1950 года в селе Толок (ныне Московский район) родился театральный режиссер Алмаз Сарлыкбеков.
С 1974 года он работал в народных театрах Кыргызстана. В 1981-м назначен главным режиссером Нарынского музыкально-драматического театра. Руководил Кыргызским государственным ТЮЗом, затем стал директором и главным режиссером Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдумомунова.
Умер в 2008 году.
Умер композитор Насыр Давлесов
Насыр Давлесов, советский композитор, народный артист Киргизской ССР, родился 15 марта 1929 года в селе Кара-Булак.
С 1956-го — главный дирижер Оркестра кыргызских народных инструментов имени К.Орозова, в 1983-1985-х — главный дирижер Кыргызского театра оперы и балета. Автор более 200 песен, романсов, хоров, кантат, музыкальной комедии «Осторожно, невеста», оперы «Курманбек». Соавтор Государственного гимна КР.
Умер в 2011 году.
У кого намечается той
Зиядин Жамалдинов
Родился 12 июня 1966 года в селе Джал Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Онугуу-Прогресс».
Куда сходитьКультура
- в «Асанбай-центре» проходит выставка «Дни грузинской культуры»;
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка современного искусства «Красная таблетка». Подробнее
Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана по шахматам;
- чемпионат Кыргызстана среди женских клубных команд по волейболу;
- чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- ИА «24.kg», 11.00 — круглый стол «Инвестиции в Кыргызстане: что имеем, не храним... Что ожидает экономику страны завтра»; Подробнее
- Западный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;
- Восточный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК;
- Большой овальный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;
- Западный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;
- Восточный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
- Нацстатком, 10.00 — пресс-конференция по итогам социально-экономического положения КР в январе-мае 2018 года;
- Академия управления при президенте, 11.00 — научно-практическая конференция «Роль Кыргызстана в концепции «Большая Евразия»;
- Бишкекский городской суд, 10.00 — суд по делу Алмамбета Шыкмаматова.
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