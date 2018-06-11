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Общество

Самый маленький ночной клуб в мире открыли в Великобритании

Старую телефонную будку в британском городе Кингсбридж превратили в маленький ночной клуб. Об этом сообщила ВВС.

Местный совет выкупил телефонную будку у телекоммуникационной компании, и теперь все доходы от «заведения» идут на благотворительность.

Телекоммуникационная компания таким образом отдала в пользование пять тысяч старых будок: с появлением мобильных телефонов пользоваться ими по назначению перестали.

Некоторые из «списанных» будок стали мини-библиотеками или галереями, медицинскими пунктами, а некоторые — продуктовыми магазинами.
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