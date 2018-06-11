Уже хочется под душ? Тепловые сети Бишкека готовят к заполнению горячей водой

ОАО «Бишкектеплосеть» будет проводить регламентные испытания теплосетей на плотность. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 12 июня начинается заполнение тепловых сетей водой. С 15 по 17 июня будут проведены регламентные испытания на плотность тепловых сетей.

Энергетики просят горожан быть внимательными и в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий немедленно сообщать в Центр поддержки потребителей и диспетчерскую службу ОАО «Бишкектеплосеть» по телефонам: (0312) 61-11-69, 56-85-58.

Напомним, в Бишкеке с 21 мая отключена горячая вода. Ремонтные работы на тепловых сетях проводят в течение месяца.