18:44
USD 68.34
EUR 80.40
RUB 1.09
Общество

Уже хочется под душ? Тепловые сети Бишкека готовят к заполнению горячей водой

ОАО «Бишкектеплосеть» будет проводить регламентные испытания теплосетей на плотность. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 12 июня начинается заполнение тепловых сетей водой. С 15 по 17 июня будут проведены регламентные испытания на плотность тепловых сетей.

Энергетики просят горожан быть внимательными и в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий немедленно сообщать в Центр поддержки потребителей и диспетчерскую службу ОАО «Бишкектеплосеть» по телефонам: (0312) 61-11-69, 56-85-58.

Напомним, в Бишкеке с 21 мая отключена горячая вода. Ремонтные работы на тепловых сетях проводят в течение месяца.
Ссылка:
просмотров: 1534
Версия для печати
Материалы по теме
Почему упало давление холодной воды, объяснила мэрия Бишкека
Бишкек на месяц остался без горячей воды
В мэрии Бишкека определились с датой отключения горячей воды
Мэрия Бишкека решает, когда отключить горожанам горячую воду
Месяц без горячей воды. Что будут делать энергетики?
В мэрии Бишкека определились с отключением горячей воды
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MegaCom представляет новые линейки пакетов &laquo;Элдик S/M/L&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик S/M/L + TV&raquo; MegaCom представляет новые линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»
Из&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;Бишкек теперь можно доехать на&nbsp;&laquo;Аэроэкспрессе&raquo; Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»
Европейская компания хочет зайти на&nbsp;рынок пива Кыргызстана Европейская компания хочет зайти на рынок пива Кыргызстана
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; наградили победителей первого этапа акции &laquo;Год подарков&raquo; В «Бакай Банке» наградили победителей первого этапа акции «Год подарков»