В среднем один из двадцати кредитов, которые берут кыргызстанцы, тратится на тои. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева на заседании комитета по бюджету и финансам.

По ее данным, около 17 процентов кредитов кыргызстанцы берут на тои, около 4 процентов займов — на похороны и поминки.

Я считаю, что это результат финансовой безграмотности населения. Надо работать в этом направлении. Айнуру Алтыбаева

Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сообщил, что 90 процентов проблем заемщиков возникают вследствие финансовой безграмотности. «Есть случаи, когда граждане закладывают имущество для получения кредитов, которые получают их родственники», — добавил он.