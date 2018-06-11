18:44
USD 68.34
EUR 80.40
RUB 1.09
Общество

Около 17 процентов кредитов кыргызстанцы берут на тои

В среднем один из двадцати кредитов, которые берут кыргызстанцы, тратится на тои. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева на заседании комитета по бюджету и финансам.

По ее данным, около 17 процентов кредитов кыргызстанцы берут на тои, около 4 процентов займов — на похороны и поминки.

Я считаю, что это результат финансовой безграмотности населения. Надо работать в этом направлении.

Айнуру Алтыбаева

Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сообщил, что 90 процентов проблем заемщиков возникают вследствие финансовой безграмотности. «Есть случаи, когда граждане закладывают имущество для получения кредитов, которые получают их родственники», — добавил он.
Ссылка:
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты второй раз отправили соглашение по проекту Digital CASA на доработку
Госкомсвязи 20 процентов кредита от Всемирного банка потратит на консультантов
Кыргызстан относится к группе стран с умеренным уровнем госдолга
За счет средств РКФР могут реабилитировать простаивающие предприятия
Самые крупные кредиты в РКФР получают в Бишкеке и Чуйской области
Дорогу Маданият — Джалал-Абад наконец отремонтируют
Только через 4 месяца Минфин начал отбирать банки для льготных кредитов на ХАССП
Евразийский банк развития даст кредит фонду развития для инвестпроектов
Субсидирование сельскохозяйственной отрасли Кыргызстана увеличится
Давно пора. Ревизию всех иностранных кредитов требует провести Жанар Акаев
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MegaCom представляет новые линейки пакетов &laquo;Элдик S/M/L&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик S/M/L + TV&raquo; MegaCom представляет новые линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»
Из&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;Бишкек теперь можно доехать на&nbsp;&laquo;Аэроэкспрессе&raquo; Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»
Европейская компания хочет зайти на&nbsp;рынок пива Кыргызстана Европейская компания хочет зайти на рынок пива Кыргызстана
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; наградили победителей первого этапа акции &laquo;Год подарков&raquo; В «Бакай Банке» наградили победителей первого этапа акции «Год подарков»