В среднем один из двадцати кредитов, которые берут кыргызстанцы, тратится на тои. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева на заседании комитета по бюджету и финансам.
По ее данным, около 17 процентов кредитов кыргызстанцы берут на тои, около 4 процентов займов — на похороны и поминки.
Я считаю, что это результат финансовой безграмотности населения. Надо работать в этом направлении.Айнуру Алтыбаева
Председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сообщил, что 90 процентов проблем заемщиков возникают вследствие финансовой безграмотности. «Есть случаи, когда граждане закладывают имущество для получения кредитов, которые получают их родственники», — добавил он.