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Общество

Когда Бишкек снова станет зеленым, обсуждают городские власти и горожане

Председатель БГК Алмаз Кененбаев на форуме «Жашыл upGRADE» рассказал о принятой программе озеления города.

По его словам, в декабре 2017 года сессия БГК утвердила концепцию озеленения столицы.

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«Раньше ничего подобного не было. Это была большая и трудоемкая работа. Создали рабочую комиссию, пригласили специалистов из НАН, дендрологов, экологов и других. Приняли концепцию по озеленению города. Следующий шаг — план мероприятий по исполнению концепции, которая завершит работу до 2025 года», — сказал он.

Алмаз Кененбаев напомнил, что городской зеленый фонд составлял раньше (15-20 лет назад) более 10 тысяч гектаров, а на сегодня — всего 4,5 тысячи.

Наша основная цель — довести зеленый фонд столицы до 6,5 тысячи га до 2025 года.

Алмаз Кененбаев

Вице-мэр столицы Эркин Исаков отметил, что в Бишкеке массовой вырубки деревьев нет.

«Из 2,5 тысячи деревьев, снесенных в 2017 году, только 800 срублено по показаниям. Остальные вырубили в рамках реконструкции дорог. Зеленхоз не поддерживает массовую вырубку деревьев», — сказал он.

Экологи предложили свой вариант увеличения площади зеленых насаждений. Это внедрение комплексного озеленения и наложение моратория на вырубку деревьев.

По словам эколога Эмиля Шукурова, необходимо создавать вокруг деревьев естественную среду обитания, состоящую из травы, кустов, в которых живут полезные для зеленого насаждения насекомые и птицы.

Участники форума также отметили, что нельзя срубать у деревьев вершины и называть это обрезкой. После таких манипуляций деревье зачастую погибает из-за попавших внутрь бактерий и представляет собой не дерево, а источник инфекции.
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