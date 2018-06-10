Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 июня ясно. Воздух прогреется до +31 градуса. День увеличился до 15 часов 16 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.42. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Памятные даты

Начало ошских событий на юге Кыргызстана

Фото из Интернета. Ошские события 2010 года

10 июня 2010 года — трагическая дата в истории современного Кыргызстана. По данным ООН, жертвами конфликта стали более одного миллиона человек.

В 22.00 произошло столкновение близ казино, которое разожгло волнения. Власти были не в состоянии сдержать толпу. 11 июня в 2.00 временное правительство объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час. Ситуация стабилизировалась рано утром 15 июня.

В отчете Национальной комиссии по всестороннему изучению причин, последствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям даны такие сведения: на 10 декабря 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях обнаружено 426 трупов, погибли 10 работников МВД, убит один офицер.

День работника легкой промышленности Кыргызской Республики



Фото аппарата правительства КР

Ежегодно второе воскресенье июня отмечается День работника легкой промышленности КР. Установлен постановлением правительства от 17 апреля 1995 года.

Легкая промышленность — одна из самых активно развивающихся отраслей Кыргызстана, ведущая составляющая кыргызской экономики. С момента своего основания ориентирована на экспорт.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Тоголок Молдо

Фото из Интернета. Почтовая марка с изображением Тоголока Молдо

В 1860 году в местности Куртка Нарынсой области родился великий акын Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахманов). Слагать стихи и записывать их Тоголок Молдо начал с 14 лет. Его многогранное творчество питали живительные соки двух могучих источников: кыргызского фольклора и передовой прогрессивной дореволюционной письменной литературы Востока, издававшейся на татарском и казахском языках. Преломив это в своем творчестве Тоголок Молдо стал подлинным новатором в кыргызской поэзии.

Знаток фольклора Тоголок Молдо известен и как исполнитель эпоса «Манас». Впоследствии он записал вторую часть трилогии — «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл-Мырза», «Мендирман».

Он собрал большое количество различных преданий, легенд, пословиц, поговорок.

Умер 4 января 1942 года.

В Бишкеке установлен памятник Тоголоку Молдо, его имя присвоено селам, школам, колхозам и совхозам, улицам городов КР. Портрет Тоголок Молдо на купюре в 20 сомов.

Родился народный артист СССР Петр Шубин

Фото из Интернета. Петр Шубин

Родился 10 июня 1894 года в деревне Ташла Троицкого района Оренбургской губернии.

В 1928 году Советом профсоюзов республики молодой музыкант приглашен в Киргизию. С этого времени начинается отсчет его неустанных забот о развитии кыргызского профессионального искусства. В течение пяти лет Шубин преподает музыкально-теоретические предметы, готовя к практической деятельности национальные кадры музыкантов. В 1935 году он возглавил музыкально-драматический театр. Вместе с Абдыласом Малдыбаевым Петр Шубин создал музыку к драме «Карачач».

Петр Шубин является создателем и руководителем первого самодеятельного хорового коллектива и первого оркестра народных инструментов в республике. Наряду с обработками и переложениями народных песен и мелодий композитор создавал оригинальные песни на тексты кыргызских поэтов.

Правительство присвоило музыкальной школе столицы имя Петра Шубина.

Умер писатель Чингиз Айтматов

В 2008 году в клинике города Нюрнберга (Германия) скончался кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Похоронен он 14 июня в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.

Фото ИА «24.kg». Могила Чингиза Айтматова

Чингиз Айтматов еще при жизни стал классиком мировой литературы. Писал на русском и кыргызском, его произведения переведены больше чем на 150 языков.

Если вы еще не были в Доме-музее Чингиза Айтматова, обязательно туда сходите сегодня.

У кого намечается той

Алмазбек Мирзалиев

Родился 10 июня 1987 года в городе Ош. Член сборной Кыргызстана по футболу, нападающий.

Куда сходить

в «Асанбай-центре» проходит выставка «Дни грузинской культуры» ;

; в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева — в ыставка современного искусства «Красная таблетка» ;

; в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут оперу «Кармен» ;

; в кафе Chicken star пройдет поэтический вечер ;

; Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет комедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» и сказку «Красавица и чудовище» ;

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева представит спектакли «Этого не может быть?!» и «Кыялкеч-Егор» ;

; пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии;

Центральной Азии; соревнования «Лесная прохлада-2018» по маунтинбайку .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.