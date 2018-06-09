Туристический сезон. Как готовятся пограничники

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» на кыргызско-казахской границе откроют дополнительные кабины пограничного контроля. Об этом ИА «24.kg» рассказала руководитель пресс-службы ГПС Гульмира Борубаева.

«На КПП «Ак-Жол» устанавливаем дополнительные кабины паспортного контроля. Они заработают уже в ближайшие дни», — отметила она.

И добавила, что в начале апреля Государственная пограничная служба по традиции провела встречи с туроператорами, где рассказали о возможности пересечения границы по электронным визам, указали, на каких КПП пропускают по ним, об установке в аэорпортах «Манас» и «Ош» электронных ворот.

Гульмира Борубаева добавила, что с июля туристические группы смогут могут проезжать из Казахстана через местность Чар-кудук по трансграничным маршрутам в международный альплагерь «Хан-Тенгри». Он является ключевым транспортно-перевалочным пунктом, воздушным портом для перевозки вертолетами групп к подножию пика Хан-Тенгри.

«Группы обязательно должны подать заявки: мы выставляем дополнительный пограничный пост, который проверяет документы», — сказала она.