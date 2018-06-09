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Общество

Модный показ в Саудовской Аравии провели без моделей

В портовом городе Джидда в Саудовской Аравии недавно состоялся модный показ, на котором вместо моделей дефилировали дроны. Об этом сообщил nur.kz со ссылкой на Tjournal.

Видеоролики опубликовали в Twitter посетители мероприятия.

На кадрах дроны, к которым прикреплены платья на вешалках, летают над подиумом, создавая эффект модельного дефиле.

После публикации этих роликов в Сети пользователи начали бурное обсуждение. Многие сочли такую замену моделей беспилотниками проявлением ущемления прав женщин в Саудовской Аравии.

Известно, что прекрасной половине человечества там запрещено появляться на публике в открытой одежде.

Некоторые пользователи поддержали идею показа, отметив, что так даже интереснее. Они сравнили дронов с призраками в платьях.
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