Модный показ в Саудовской Аравии провели без моделей

В портовом городе Джидда в Саудовской Аравии недавно состоялся модный показ, на котором вместо моделей дефилировали дроны. Об этом сообщил nur.kz со ссылкой на Tjournal.



Видеоролики опубликовали в Twitter посетители мероприятия.

На кадрах дроны, к которым прикреплены платья на вешалках, летают над подиумом, создавая эффект модельного дефиле.

После публикации этих роликов в Сети пользователи начали бурное обсуждение. Многие сочли такую замену моделей беспилотниками проявлением ущемления прав женщин в Саудовской Аравии.

Известно, что прекрасной половине человечества там запрещено появляться на публике в открытой одежде.

Некоторые пользователи поддержали идею показа, отметив, что так даже интереснее. Они сравнили дронов с призраками в платьях.