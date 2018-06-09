Нарынская облбольница требует ремонта. Премьер поручил найти средства

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев в рабочей поездке по Нарынской области посетил отделение терапии Нарынской областной объединенной больницы. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Двухэтажное здание сдано в эксплуатацию в 1980 году. Сегодня оно нуждается в реконструкции.

Глава правительства поручил министерствам финансов и здравоохранения оперативно внести предложения относительно источников финансирования для нужд данного объекта.

Напомним, ранее депутат Алмасбек Акматов заявил на заседании Жогорку Кенеша, что Нарынский район — единственный в Кыргызстане, где нет своей районной больницы. Министерство здравоохранения ответило, что жителей этого района обслуживают в Центре семейной медицины в областной больнице, которая «оснащена современным оборудованием, укомплектована квалифицированными специалистами».

Мухаммедкалый Абылгазиев также ознакомился с ходом строительства 24-квартирного жилого дома для сотрудников Управления чрезвычайных ситуаций города Нарына. Его начали в июне 2017 года. В настоящее время работы завершены на 70 процентов.

Премьер поручил сдать дом в эксплуатацию в установленный срок.