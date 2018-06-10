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Общество

11 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро»

В Бишкеке:

  • 9.30-18.00 – улицы Фере/Элебесова, Абдрахманова, Тыныстанова, Боконбаева; пригородное село Орто-Сай (южная часть);
  • 9.30-14.00 – жилмассив «Ак-Бата» (улицы Никитина, Осмонкула, Жибек Жолу);
  • 14.00-17.00 – улицы Баялинова, Куренкеева, Малиновая, Федорова, Эркиндик, переулок Мирный;
  • 9.30-17.00 – улицы Наманганская, Нурекская, Адырская, Андижанская, Криворожская, переулок Калымский, жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-I»;
  • 9.00-17.00 – 5-й микрорайон, 37, улица Абдрахманова, 130.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Горная Маевка (улицы Дорожная, Проектируемая), Кой-Таш (улицы Мурзалиева, Проектируемая, Сегизбаева, Кой-Ташская), Ленинское (улица Алма-Атинская), Васильевка (улицы Набережная, Шаршеналиева, Фрунзе, Октябрьская, Комсомольская, Иманбека), Лебединовка (улицы Октябрьская, Комсомольская, Восточная, проспект Победы), Восточное (улица 60 лет Киргизии), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Ала-Арчинская, Ленина, Горького, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Красноармейская, Октябрьская), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточная (улица Дружбы), Новопавловка (улицы Степная, Луговая, Корсаковых, Крупской, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громова, Фрунзе, Школьная, Кара-Жигач, Кара-Буура, Проектируемая, Ынтымак, Дуйшембиева, Чон-Арык, Ай-Коль, Манаса, Азия Ордо, Эне-Сай, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Линия-1, Гоголя, Учительская, Гагарина), Беш-Курюк (МТФ), Беш-Терек (улица Центральная), Александровка (улица Западная), поселок Взлетный (авиагородок).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — села Ак-Терек, Чон-Жаргылчак, Кичи-Жаргылчак, Кичи Орукту, Каджи-Сай, Семеновка, Кожояр, Ананьево, Чон Орукту, Орукту, Теплоключенка.

В Ошской области:

  • 9.00-18.00 — сельские управы Зулпуев, Исанов, Кенеш, Кыргыз-Ата, Алмалык, Папан, Керме-Тоо, Баш-Булак, Каратай, Беш-Бадам, Он-Адыр, Фуркат, Медресе, Кыргыз-Чек, Малбазар, Кулиев, МСО, Гульчо, Булолу, Будалык.
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