9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро»

В Бишкеке:

9.00-17.00 — Восточная промзона;

9.00-18.00 — улицы Тулебердиева, Васильева, переулок Измаиловский;

9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Саранжи-Бекей, Огуз-Ата).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Романовка (улицы Комсомольская, Полевая, Фрунзе, Гоголя, Пионерская, Юбилейная, Озерная, Восточная, Западная, Кирова), Сокулук (переулки Ленинградский, Набережная, Ошская), Ак-Суу, поселок Живпром (район Крахмало-паточного завода, улица Проездная).

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — село Кара-Шаар.

В Ошской области:

9.00-18.00 — сельская управа Алмалык.

В Баткенской области: