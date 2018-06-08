9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро»
В Бишкеке:
- 9.00-17.00 — Восточная промзона;
- 9.00-18.00 — улицы Тулебердиева, Васильева, переулок Измаиловский;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Саранжи-Бекей, Огуз-Ата).
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 — села Романовка (улицы Комсомольская, Полевая, Фрунзе, Гоголя, Пионерская, Юбилейная, Озерная, Восточная, Западная, Кирова), Сокулук (переулки Ленинградский, Набережная, Ошская), Ак-Суу, поселок Живпром (район Крахмало-паточного завода, улица Проездная).
В Иссык-Кульской области:
- 9.00-17.00 — село Кара-Шаар.
В Ошской области:
- 9.00-18.00 — сельская управа Алмалык.
В Баткенской области:
- 9.00-18.00 — сельская управа Орозбеков.