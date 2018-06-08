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Общество

Поговорим по душам? Как в Кыргызстане хотят бороться с семейным насилием

В Кыргызстане предлагают установить единый порядок проведения коррекционной программы для лиц, совершивших семейное насилие. Министерство труда и социального развития разработало и вынесло проект постановления правительства на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечено, что цель программы — помочь лицу, совершившему семейное насилие, изменить поведение с оскорбительного и насильственного на уважительное и безопасное.

«Предлагаемый метод профилактики является эффективной и новой мерой по борьбе с этим социальным явлением. Ранее законодательство Кыргызстана не предусматривало внедрение коррекционных программ для лиц, совершивших семейное насилие», — отметили в постановлении.

Принятие документа поможет продвижению государственной политики по развитию семейных ценностей и сохранению здоровых и безопасных семей.

Министерство труда и социального развития
Отмечается, что коррекционная программа для мужчин рассчитана на две индивидуальные встречи и 24 групповых встречи (раз в неделю). Продолжительность — 6 месяцев.

Женщинам работать над проявлением чувств предстоит 4 месяца — две индивидуальные встречи и 16 групповых встреч.
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