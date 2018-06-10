Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

В Кыргызстане продолжаются громкие аресты по делу энергетиков. В добавок к тем, кто уже находится в СИЗО ГКНБ, арестовали по обвинению в коррупции бывшего премьер-министра Сапара Исакова и депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева, который в свое время возглавлял Министерство энергетики.

Читайте по теме Школа Кубанычбека Кулматова. Почему бывшего мэра Бишкека обвинили в коррупции

Под стражей оказался и бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Его арестовали до 28 июня и обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром столицы, незаконно использовал средства гранта в $2 миллиона, предоставленного китайской компанией ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в регионах.

В Кыргызстане начали раскручивать еще одно громкое уголовное дело. На этот раз под следствие попали руководители таможни — бывшие и действующие. На неделе прошло второе задержание — заместителя председателя ГТС Замирбека Ниязалиева. Ущерб государству от действий таможенников оценили в 166 миллионов сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Энергетическая западня

Фото ИА «24.kg». Модернизация ТЭЦ Бишкека многим стоила не только карьеры, но и, похоже, свободы

Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека продолжают задерживать и допрашивать энергетиков, бывших высокопоставленных чиновников и депутатов Жогорку Кенеша. Следствие не ограничивается только аварией и напрямую связывает дело с модернизацией теплоцентрали китайской компанией ТВЕА. Возбуждено четыре уголовных дела. Подробнее: «Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека».

В рамках расследования уголовных дел о модернизации столичной ТЭЦ продолжают арестовывать бывших высокопоставленных чиновников. В СИЗО ГКНБ уже сидят и семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им предъявили обвинения в коррупции. Так что же происходит? ИА «24.kg» собрало мнения известных людей о происходящем: «Громкие аресты в Кыргызстане. Борьба с коррупцией или политические гонения?»

Нескромные хоромы «стыдливого» депутата

Фото Kaktus.media. «Скромное» место жительства депутата Жогорку Кенеша

Депутату Жогорку Кенеша Камчыбеку Жолдошбаеву стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках. Об этом он как-то заявил на заседании парламента. Когда разгорелся скандал с модернизацией Бишкекской ТЭЦ, депутат предложил всем бизнесменам скинуться, чтобы погасить китайский кредит в $386 миллионов. Наши коллеги выяснили, как живет «стыдливый» Кубанычбек Жолдошбаев.

Стиралка для денег

В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями ИА «24.kg» рассказали подробности уголовного дела в отношении бывшего зампреда Росинбанка Андрея Гойхмана. Гражданина России обвиняют в легализации денежных средств, добытых незаконным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Подробнее

Менингит. Как не подцепить заразу

В Казахстане, по данным местных СМИ, за последние дни зарегистрировали несколько смертей от менингита. У соседей началась тихая паника, которая понемногу перекидывается и на Кыргызстан. Заведующая эпидотделом Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева заверила, что кыргызстанцам бояться нечего, и рассказала о мерах профилактики.

Алжирец, ставший кыргызстанцем

Фото из личного архива Абделя Беньягуба

Абдель Беньягуб попал в город Фрунзе еще в 1988 году, будучи солдатом. Он родом из алжирского города Орана. В далекий Кыргызстан приехал, получив стипендию международной программы. После обучения вернулся на родину, но через много лет судьба вновь привела его в Кыргызстан. Здесь он и остался. Подробнее — «Почему алжирец Абдель обожает вареную баранью голову и не любит борщ».

Как провести ужин на разговение во время орозо

Во время священного месяца Рамазан самым торжественным мероприятием для мусульман является ифтар. Журналист ИА «24.kg» узнала, кому положено его проводить, где и как это лучше сделать. С помощью представителя отдела фатвы Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияра Токтогазы уулу мы собрали самые важные советы: «Ифтар. Как правильно его провести».

Казацкие шермиции и кыргызстанские силачи

Фото ИА «24.kg». Шермиции в Канте

У казачьей культуры неповторимый колорит. Традиционные игры Шермиции — один из ее ярких элементов. Они появились в давние времена у донских казаков. Проводились зачастую на праздники. Ныне их развивают как этноспорт и дань традициям предков. Ежегодные Шермиции прошли в Канте. Подробнее — в фоторепортаже ИА «24.kg».

Федерация пауэрлифтинга WPC за пару лет стала одной из самых успешных в Кыргызстане. На чемпионате мира-2017 она добилась уникального достижения, выиграв 34 медали. В июне впервые проведет в стране чемпионат Центральной Азии. О подготовке к нему и о том, как удалось поднять пауэрлифтинг в стране, в интервью ИА «24.kg» рассказал президент федерации Дмитрий Дороженко.

Чуйская область. Фотовзгляд читателей ИА «24.kg»

Фото Рахат Нусуповой. Кегетинское ущелье

Лето постепенно наступает, в Бишкеке уже душно и жарко. Это значит, что пора выбираться из города на природу. Тем более что недалеко от столицы есть немало прекрасных мест, где можно замечательно провести выходные. Об этом — в выпуске «Мгновения жизни. Туманное Кегети и ущелье Ысык-Ата».

Проверь себя, футбольный фанат!

На следующей неделе всех любителей футбола ждет долгожданное событие: в России стартует чемпионат мира. Наверняка десятки тысяч кыргызстанцев будут пристально следить за этим спортивным действом. А пока до него осталось еще несколько дней, ИА «24.kg» предлагает тест об истории футбольных чемпионатов мира. Проверьте, действительно ли вы фанат или просто любите этот вид спорта.