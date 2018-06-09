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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 июня облачно, после обеда возможен слабый дождь. Воздух прогреется до +30 градусов. День увеличился до 15 часов 15 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.42. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — Восточная промзона;
  • 9.00-18.00 — улицы Тулебердиева, Васильева, переулок Измаиловский;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Саранжи-Бекей, Огуз-Ата).

Памятные даты

Учрежден Евразийский фонд стабилизации и развития

ЕФСР — региональный финансовый механизм объемом $8,513 миллиарда, который учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств-участников. Евразийский банк развития — как управляющий средствами фонда — координирует свою деятельность с другими международными финансовыми институтами и участвует в работе донорских клубов. 

Международный день друзей

Хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник учрежден, это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Василий Кайкин

В 1910 году в селе Тюп родился Герой Советского Союза Василий Кайкин. Старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. 

Отличился во время форсирования Одера. 30 января 1945 Василий Кайкин прикрывал отход своих товарищей в районе железнодорожной станции Альткессель. Израсходовав боеприпасы, он подорвал себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Похоронен в польском городе Жагань.

В честь героя установлен памятник и названы улица, школа, парк культуры и отдыха в селе Тюп.

У кого намечается той

Нурбек Дуйшеналиев 

Родился 9 июня 1969 года в селе Джаны-Алыш Чуйской области. Заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны КР.

Саламат Эргешов 

Родился 9 июня 1980 года в городе Фрунзе. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР. 

Куда сходить

Культура

  • в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
  • в «Асанбай-центре» — выставка «Дни грузинской культуры»;
  • в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева откроется выставка современного искусства «Красная таблетка»;

  • в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится творческий вечер заслуженной артистки КР Асель Айдаровой;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пройдет поэтический вечер;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет сказку «Пеппи Длинныйчулок»;

  • пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

  • Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии;
  • чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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