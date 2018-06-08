ГКНБ поручили усилить работу следствия по должностным и экономическим делам

В 2017 году суды вынесли 17 оправдательных приговоров по должностным преступлениям. Об этом на координационном совещании правоохранительных и фискальных органов заявил начальник следственного управления ГКНБ Абдыкадыр Разаев.

По его словам, в 2018-м суды вынесли один оправдательный приговор.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов спросил, почему по должностным и экономическим преступлениям так много оправдательных приговоров.

Абдыкадыр Разаев объяснил, что такие решения суды выносят по разным причинам. В том числе из-за пробелов следствия.

«По каждому факту мы проводим специальное совещание. По некоторым есть упущения следователей, а некоторые подозреваемые на следствии дают одни показания, а в суде — совсем другие. По итогам каждого оправдательного приговора следователям выносят дисциплинарное взыскание», — объяснил Абдыкадыр Разаев.

Глава надзорного органа поручил ГКНБ усилить работу следователей.