На общественном совете МВД потребовали отставки начальника криминальной милиции

На общественном совете МВД, проходящем в расширенном составе, депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов потребовал отправить в отставку начальника Службы криминальной милиции Нурбека Абдиева.

Нардеп оценил доклад руководителя СКМ на единицу и попросил освободить занимаемую им должность. Его поддержали присуствующее в зале представители гражданского общества.

«Сейчас милиционеры хуже жуликов. На улице под предлогом проверки документов воруют деньги у граждан. А ваш доклад совсем ни о чем», — сказал нардеп.

Нурбек Абдиев признал недочеты в своем докладе.

«Я не знал формата заседания, поэтому не включил в доклад статистические данные. Тем более что наша работа ведется в тени», — уточнил начальник СКМ.