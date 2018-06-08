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Общество

В Кыргызстане появятся новые автомобильные номера для иностранцев

В Кыргызстане введен образец новых автомобильных номеров для иностранных юридических и физических лиц. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, решение направлено на введение единого порядка регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств, установок и оборудования, упорядочения допуска транспортных средств к эксплуатации на территории КР.

Отмечается, что введение образца новых автомобильных номеров создаст благоприятные условия для беспрепятственного и своевременного получения иностранными физическими и юридическими лицами регистрационных услуг, а также обеспечит контроль со стороны сотрудников правоохранительных органов в сфере безопасности дорожного движения.
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