В Таласе за кражу телефона женщину посадили в колонию на шесть лет

Манасский районный суд приговорил 30-летнюю Б. Е. к шести годам лишения свободы за кражу телефона. Об этом сообщил Верховный суд.

Женщина дважды судима за хищение чужого имущества. В приговоре указали, что, будучи условно осужденной и не сделав должных выводов, она вновь совершила преступление.

«В марте 2018 года, находясь в Уч-Коргонской сельской управе, женщина зашла в кабинет главного секретаря и украла мобильный телефон. Потерпевшей нанесен ущерб на 5,8 тысячи сомов. Подсудимая признала вину», — указали в приговоре суда.