В Министерстве труда и социального развития выявлены финансовые нарушения на 6,8 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, проведенный аудит использования бюджетных, специальных и иных средств в Министерстве труда и социального развития за 2016 год, показал, что необоснованные выплаты заработной платы составили 4 миллиона 700 тысяч сомов.

Необоснованные выплаты заработной платы установлены в Управлениях социального развития Первомайского и Свердловского районов Бишкека, Токмакском психоневрологическом социальном стационаре № 2 и Акталинском районном управлении.

«Установленные резервы и потери бюджета составили 353 миллиона 800 тысяч сомов. Из них сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей — 1 миллион 100 тысяч сомов, излишнее финансирование бюджетных учреждений — 1 миллион 300 тысяч сомов, другие резервы и потери — 351 миллион 300 тысяч сомов, нарушения при выплате заработной платы — 0,1 миллиона сомов», — отмечают в СП.

Нерационально использовали в ведомстве 15 миллионов 800 тысяч сомов. Из выявленной суммы восстановлению подлежат 13 миллионов 700 тысяч сомов. На данный момент в республиканский бюджет возмещено 12 миллионов 300 тысяч сомов.

Аудитом выявлен ряд нарушений Закона КР «О государственных закупках». Так, без проведения тендера проведены закупки услуг по обучению безработных граждан в Управлениях социального развития Араванского и Ноокатского районов на общую сумму 2 миллиона 900 тысяч сомов. В Управлении социального развития Базар-Коргонского района в нарушение законодательства договоры на закупку услуг по обучению безработных граждан заключены без проведения мониторинга цен.

По итогам аудита министерству даны предписания по устранению выявленных нарушений и недостатков. Материалы аудита направлены в Жогорку Кенеш, аппарат президента, секретариат Совета безопасности, правительство, Министерство финансов и в само Министерство труда и социального развития.