Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 июня облачно, после обеда возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +31 градуса. День увеличился до 15 часов 14 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.
Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.41. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 130;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эрмек, Байсак, Бакай-Ата);
- 9.00-19.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Каинды, Мин-Булак, Учкун);
- 9.30-16.00 — улицы Суеркулова, Мичурина, Тургенева, Гражданская, Западная, Ереванская, проспекты Жибек Жолу, Чуй;
- 9.30-17.00 — улицы Кызыл-Алма, Кокчетавская, Фрунзе, Гагарина;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улица Ахунбаева от Ой-Терскен до Молдокуловой), улицы Тулебердиева, Кожобергенова, Ямбурская, переулок Тихвинский.
- улицы Ахунбаева, 186, Грибоедова, Бакаева, в юго-западном районе;
- на улицах Фучика, Карабалтинской, Ленской, в переулках Скандинавском, Овощном.
Памятные даты
Изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал пылесос
В 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал пылесос, названный им Whirlwind («держать в руках и направлять»).
В его верхней части располагалась ручка, соединенная ременным приводом с вентилятором. Ручка приводилась в движение рукой. Пылесос был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу.
Люди, которые меняли мир
Родилась Герой Социалистического труда Телегей Сагымбаева
Родилась 8 июня 1902 года в селе Ак-Жар Нарынской области. Герой Социалистического труда (1957).
В 26 лет стала хозяйкой отары тонкорунных овец. Из года в год в своих отарах, насчитывающих 700–800 голов, она настригала с каждого животного по 5-6 килограммов первоклассной шерсти. Стала старшим чабаном племсовхоза «Кочкорка» Нарынской области.
Телегей Сагымбаева родила и воспитала 12 детей, за что удостоена высокого звания «Мать-героиня».
Неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.
Умерла в 1981 году.
Куда сходитьКультура
- в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
- в «Асанбай-центре» — выставка «Дни грузинской культуры»;
- В Кыргызской шахматной академии состоится мастер-класс;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет комедию «Дураки».
Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии.
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Это будет интересно журналистам и экспертам
- Большой овальный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание парламентской фракции СДПК;
- Зал заседаний Жогорку Кенеша, 11.00 — парламентское слушание «О проекте Концепции «зеленой экономики» Кыргызской Республики»;
- Октябрьский районный суд, 9.00 — судебное заседание по делу Мурата Тунгишбаева;
- Национальная библиотека, 9.00 — первый форум горожан «ЖАШЫЛ upGRADe»;
- центральный аппарат МВД, 10.00 — расширенное заседание совета;
- Госрезиденция, 9.00 — заседание Координационного совета Генпрокуратуры;
- ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Органы МСУ в процессе развития регионов и укреплении единства народов»;
- Первомайский районный суд, 9.00 — суд по делу Дуйшенбека Зилалиева.
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