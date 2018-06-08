Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 130;

9.00-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эрмек, Байсак, Бакай-Ата);

9.00-19.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Каинды, Мин-Булак, Учкун);

9.30-16.00 — улицы Суеркулова, Мичурина, Тургенева, Гражданская, Западная, Ереванская, проспекты Жибек Жолу, Чуй;

9.30-17.00 — улицы Кызыл-Алма, Кокчетавская, Фрунзе, Гагарина;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улица Ахунбаева от Ой-Терскен до Молдокуловой), улицы Тулебердиева, Кожобергенова, Ямбурская, переулок Тихвинский.

улицы Ахунбаева, 186, Грибоедова, Бакаева, в юго-западном районе;

на улицах Фучика, Карабалтинской, Ленской, в переулках Скандинавском, Овощном.

Памятные даты

Изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал пылесос

В 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал пылесос, названный им Whirlwind («держать в руках и направлять»).

В его верхней части располагалась ручка, соединенная ременным приводом с вентилятором. Ручка приводилась в движение рукой. Пылесос был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу.

Фото из Интернета. Пылесос Saturnas («Сатурн»), 1967 год

В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространенным предметом обихода у среднего класса. Сегодня пылесос вовсе не считается предметом роскоши и есть практически в каждой семье. Этот необходимый предмет домашнего обихода постоянно совершенствуется.

Люди, которые меняли мир

Родилась Герой Социалистического труда Телегей Сагымбаева

Родилась 8 июня 1902 года в селе Ак-Жар Нарынской области. Герой Социалистического труда (1957).

В 26 лет стала хозяйкой отары тонкорунных овец. Из года в год в своих отарах, насчитывающих 700–800 голов, она настригала с каждого животного по 5-6 килограммов первоклассной шерсти. Стала старшим чабаном племсовхоза «Кочкорка» Нарынской области.

Телегей Сагымбаева родила и воспитала 12 детей, за что удостоена высокого звания «Мать-героиня».

Неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Умерла в 1981 году.

Куда сходить

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты» ; Подробнее

; Подробнее в «Асанбай-центре» — выставка «Дни грузинской культуры» ;

; В Кыргызской шахматной академии состоится мастер-класс ;

; Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет к омедию «Дураки» .

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Большой овальный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание парламентской фракции СДПК;

Зал заседаний Жогорку Кенеша, 11.00 — парламентское слушание «О проекте Концепции «зеленой экономики» Кыргызской Республики»;

Октябрьский районный суд, 9.00 — судебное заседание по делу Мурата Тунгишбаева;

Тунгишбаева; Национальная библиотека, 9.00 — первый форум горожан «ЖАШЫЛ upGRADe»;

центральный аппарат МВД, 10.00 — расширенное заседание совета;

Госрезиденция, 9.00 — заседание Координационного совета Генпрокуратуры;

ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Органы МСУ в процессе развития регионов и укреплении единства народов»;

Первомайский районный суд, 9.00 — суд по делу Дуйшенбека Зилалиева.

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