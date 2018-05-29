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Общество

Сентябрьских массовых сокращений учителей не будет. Но реорганизацию проведут

«Ни о каких массовых сокращениях учителей и речи быть не может. Мы лишь вводим коэффициент минимальной рабочей нагрузки для учителя», — прокомментировала журналистам планы на ближайший учебный год министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева.

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По ее словам, в последние годы складывается тенденция, когда учебная нагрузка не меняется, а число учителей увеличивается. За последние несколько лет количество учителей достигло  в республике 79 тысяч.

Дело в том, что в 2011 году, когда вводили новые условия оплаты труда, убрали ограничения по минимальной и максимальной допустимой нагрузке для педагога. Возникла проблема дробления учебной нагрузки.

«В итоге есть учителя, которые ведут всего 4-5 часов в неделю. И зарплата у них соответственная. Но дело даже не в зарплате. Вряд ли учитель, у которого всего один час в день, будет качественно готовиться к уроку. Отсюда и результаты аккредитации. Мы провели всесторонний анализ, и оказалось, что недельная нагрузка учителей в мире в среднем составляет около 30 часов. У нас же она не более четырех, и поэтому принято решение об установлении одной пороговой нагрузки, где не будет страдать качество образования», — заключила Гульмира Кудайбердиева.
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