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Общество

Смелая. Депутат горкенеша хочет занять вакантное место вице-мэра Бишкека

Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» Асель Куланбаева сегодня на сессии заявила, что готова занять вакантное место вице-мэра столицы по социальному блоку.

Ранее мэр Албек Ибраимов, комментируя увольнение глав муниципальных служб, отметил, что никто не рвется занять вакантные места. Он предложил депутатам отказаться от мандата и перейти на работу в исполнительный орган. Однако сразу желающих не нашлось.

Спустя некоторое время депутат Асель Куланбаева сообщила, что готова возглавить социальный блок мэрии.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Айгуль Рыскулова написала заявление об увольнении с должности вице-мэра.
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