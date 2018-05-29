Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление
— о внесении изменений в постановления правительства;
— о признании утратившим силу постановления правительства КР;
— об утверждении Системы государственного прогнозирования в КР и Порядка разработки прогноза социально-экономического развития;
— о внесении изменений в некоторые решения правительства;
— Нурдинов Эсен назначен заместителем председателя Социального фонда; Подробнее
Сообщает пресс-служба президента КР:
— подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты;
— Николай Чуйков назначен первым заместителем председателя Нацстаткома; Подробнее
— Азамат Оросбаев назначен заместителем председателя Нацстаткома; Подробнее
— назначен заведующий отдела аппарата президента. Подробнее
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