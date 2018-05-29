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Общество

Депутаты негодуют. За кого на сессии горкенеша заступился мэр Бишкека и почему

Депутаты Бишкекского городского кенеша интересуются, какие штрафные санкции выплачивает муниципалитет из-за просрочек кредита по проекту ЕБРР. Депутаты рассматривают реализацию постановлений БГК «Об одобрении привлечения грантовых и кредитных средств на улучшение системы управления ТБО в Бишкеке».

По словам Асылбека Акылбекова, штрафные санкции достигли уже 132 тысяч евро, или 8,4 миллиона сомов.

«Кто за это ответит?» — спросил он у руководителя проекта Гульзат Кадыралиевой.

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Однако выяснилось, что она была назначена на должность недавно и в полной мере не обладает информацией. За Гульзат Кадыралиеву вступился мэр столицы Албек Ибраимов.

«Напрашивается резонный вопрос. На отчет не пришли некоторые руководители муниципальных предприятий. Они написали заявления. Они не хотят терпеть унижения. Вы каждый вопрос персонифицируете. Ну давайте всех поувольняем. Кого-то, кто написал заявление, вы похвалили. Другого, кто написал заявление, поругали и потребовали доставить. Давайте не превращать в допрос. Каждую сессию ставить по пять персонифицированных отчетов — это разве нормально?»— возмутился Албек Ибраимов.
 
Председатель БГК Алмаз Кененбаев предложил, чтобы отчет по заданной теме представил вице-мэр Эркин Исаков.
 

Проект стартовал в 2011 году, но соглашение было ратифицировано только в 2015-м.  Он предусматривает сбор мусора и его захоронение. Для Муниципального предприятия «Тазалык» закуплены 31 спецмашина, 5 тысяч 326 евроконтейнеров для сбора мусора, построены контейнерные площадки.

ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде кредита и гранта. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.

Ранее в мэрии рассказывали, на что потратили деньги.
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