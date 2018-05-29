Депутаты негодуют. За кого на сессии горкенеша заступился мэр Бишкека и почему

Депутаты Бишкекского городского кенеша интересуются, какие штрафные санкции выплачивает муниципалитет из-за просрочек кредита по проекту ЕБРР. Депутаты рассматривают реализацию постановлений БГК «Об одобрении привлечения грантовых и кредитных средств на улучшение системы управления ТБО в Бишкеке».

По словам Асылбека Акылбекова, штрафные санкции достигли уже 132 тысяч евро, или 8,4 миллиона сомов.

«Кто за это ответит?» — спросил он у руководителя проекта Гульзат Кадыралиевой.

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«Напрашивается резонный вопрос. На отчет не пришли некоторые руководители муниципальных предприятий. Они написали заявления. Они не хотят терпеть унижения. Вы каждый вопрос персонифицируете. Ну давайте всех поувольняем. Кого-то, кто написал заявление, вы похвалили. Другого, кто написал заявление, поругали и потребовали доставить. Давайте не превращать в допрос. Каждую сессию ставить по пять персонифицированных отчетов — это разве нормально?»— возмутился Албек Ибраимов.

Председатель БГК Алмаз Кененбаев предложил, чтобы отчет по заданной теме представил вице-мэр Эркин Исаков.

Проект стартовал в 2011 году, но соглашение было ратифицировано только в 2015-м. Он предусматривает сбор мусора и его захоронение. Для Муниципального предприятия «Тазалык» закуплены 31 спецмашина, 5 тысяч 326 евроконтейнеров для сбора мусора, построены контейнерные площадки.

ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде кредита и гранта. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.

Ранее в мэрии рассказывали, на что потратили деньги.