Депутаты негодуют. За кого на сессии горкенеша заступился мэр Бишкека и почему

Депутаты Бишкекского городского кенеша интересуются, какие штрафные санкции выплачивает муниципалитет из-за просрочек кредита по проекту ЕБРР. Депутаты рассматривают реализацию постановлений БГК «Об одобрении привлечения грантовых и кредитных средств на улучшение системы управления ТБО в Бишкеке».
По словам Асылбека Акылбекова, штрафные санкции достигли уже 132 тысяч евро, или 8,4 миллиона сомов.
«Кто за это ответит?» — спросил он у руководителя проекта Гульзат Кадыралиевой.
Проект стартовал в 2011 году, но соглашение было ратифицировано только в 2015-м. Он предусматривает сбор мусора и его захоронение. Для Муниципального предприятия «Тазалык» закуплены 31 спецмашина, 5 тысяч 326 евроконтейнеров для сбора мусора, построены контейнерные площадки.
ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде кредита и гранта. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.
Ранее в мэрии рассказывали, на что потратили деньги.