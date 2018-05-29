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Общество

Роза Отунбаева вошла в список 100 самых влиятельных людей мира

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева вошла в список 100 самых влиятельных людей мира в области продвижения гендерной политики за 2018 год, сообщается на сайте Apolitical. 

Рейтинг составляется в целях продвижения равенства и равных условий во всем мире. Список Apolitical составлен на основе многочисленных предложений от десятков экспертов, международных организаций, академических кругов, правительств всего мира.

Роза Отунбаева оказалась единственным политиком в этом списке с евразийского континента.

В список гендер-2018 также вошли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Жастин Трудо, пакистанская активистка Малала Юсуфзай, исполнительный директор Программ ООН Женщины Фумзиле Мламбо-Нгкука, министр иностранных дел Швеции Маргот Уалстром.
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