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Общество

В Бишкеке 850 объектов построили незаконно

В Бишкеке 850 объектов построили незаконно. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, Генеральная прокуратура сейчат работает по данным объектам.

«Меня больше интересует законность строительства трех объектов — ресторана «Фрунзе», кафе «Четыре сезона» и многоэтажного дома в парке Панфилова. Почему ресторану «Фрунзе» дали разрешение на основании постановления городского кенеша?» — спросил депутат Зарылбек Рысалиев.

Депутат Бакирдин Субанбеков призвал Генпрокуратуру оперативнее реагировать на факты незаконного строительства. «Вы реагируете только после того, как достроят 15 этажей, либо после завершения строительства», — отметил нардеп.
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