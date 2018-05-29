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Общество

Бизнесмены просят депутатов не торопиться с «Открытым небом». Убьет авиацию

Бизнесмены Кыргызстана просят депутатов парламента не торопиться с внедрением программы «Открытое небо». Об этом ИА «24.kg» заявил глава неформального туристического клуба Tourist.kg Давран Осмонкулов.

По его словам, инициатива убьет отечественную авиацию.

«Ни одна из фирм, которая занимается воздушной перевозкой пассажиров, не поддерживает эту идею. Во всяком случае, на данном этапе, пока Кыргызстан находится в черном списке Евросоюза. Или авторы поправок в Воздушный кодекс думают, что, объявив об этом проекте, к нам тут же зайдут европейские крупные компании, совершающие трансконтинентальные рейсы? Этого не будет. А те компании, что придут, более мелкие, просто задушат местных бизнесменов», — сказал Давран Осмонкулов. Он считает, что парламентарии не учитывают интересы бизнеса.

Отечественная гражданская авиация сейчас приносит доход в бюджет размером около двух миллиардов сомов.

Давран Осмонкулов
Давран Осмонкулов отметил, что программу внедрить можно, но поэтапно и только после того, как КР выйдет из черного списка ЕС.

По мнению авторов поправок, программа «Открытое небо» позволит снизить цены на авиабилеты от 20 до 40 процентов.

«Но это иллюзия. Стоимость перевозок, напротив, возрастет, и регулировать ее государство не сможет», — подчеркнул Давран Осмонкулов.

Иностранные авиакомпании установят свою политику, и мы будем вынуждены соглашаться с их условиями.

Давран Осмонкулов
Отметим, Кыргызстан имеет воздушное сообщение только с девятью странами, являясь худшим по этому показателю государством в Центральной Азии. Авиабилеты в Кыргызстане по сравнению с Казахстаном и Узбекистаном дороже на 39 процентов.
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