В правительстве вновь заговорили о защите детей от жестокого обращения

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела заседание Межведомственного координационного совета по ювенальной юстиции. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, Алтынай Омурбекова поручила государственным органам во взаимодействии с органами системы ювенальной юстиции усилить работу по индивидуальной профилактике правонарушений несовершеннолетних и принять меры к защите детей от жестокого обращения и насилия.

На совещании отметили, что в рамках разработки механизмов внедрения принципов юстиции для детей в новый Уголовно-процессуальный кодекс ввели статью, по которой, если подросток впервые совершил менее тяжкое преступление, досудебное производство можно прекратить.

Подчеркнуто, что с внедрением принципов ювенальной юстиции уменьшается число несовершеннолетних, отбывающих наказание.

Отмечены и недостатки исполнения программы. В частности, со стороны министерств внутренних дел и социального развития, Государственной службы исполнения наказаний.