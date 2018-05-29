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Общество

Милиция Кыргызстана готова к началу туристического сезона

На территориях курортно-оздоровительных учреждений и в местах массового отдыха граждан общественный порядок обеспечат свыше 3 тысяч милиционеров и около 2 тысяч добровольных народных дружинников. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, число нарядов милиции увеличат в зависимости от состояния оперативной обстановки и прибытия туристов.

Проведена подготовка личного состава, контактирующего с туристами, для недопущения милиционерами нарушений служебной дисциплины и законности. Для пресечения неправомерных действий организован офицерский патруль из числа начальников служб и сотрудников УВД Иссык-Кульской области.

Для обеспечения безопасности дорожного движения выставили передвижные посты патрульной милиции на автодорогах Кордай (Казахстан) — Бишкек, аэропорт «Манас» — Бишкек, Северная объездная — Бишкек, Бишкек — Балыкчи — Чолпон-Ата — Каракол.

На время туристического сезона открыты круглосуточные посты ГУОБДД в Боомском ущелье и на перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош.

Организовано дежурство скорой помощи и спасателей МЧС. Разработаны специальные стикеры с телефонами доверия и экстренной помощи. Их распространят на основных пунктах въезда в Кыргызстан иностранных туристов и гостей республики.
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