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Общество

Решение о начале учебного года в Кыргызстане примут в июне

В июне Министерство образования внесет на рассмотрение базисный учебный план, в котором определят началом учебного года 10 сентября. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, перенести начало учебного года предложили депутаты. Однако инициатива интересна для системы образования, учитывая климатические условия страны.

«Сейчас, в мае, у нас прохладно, а в сентябре, когда стоит жара, наши дети вынуждены сидеть в душных комнатах. Наша цель — максимально использовать то, что дано природой для здоровья наших детей. Эти условия позволяют сдвинуть на десять дней начало учебного года. Но сокращения учебной нагрузки в рамках базисного учебного плана не будет. Мы предлагаем мягкий вариант: начать учебный год 10 сентября, а закончить — 30-31 мая. Окончательное решение примет правительство», — подчеркнула Гульмира Кудайбердиева.
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