В электронной очереди в детские сады Кыргызстана более 4 тысяч заявок

В электронную очередь в детские сады Кыргызстана внесли 4 тысячи 325 заявок, не поданных в отделы образования в письменном виде. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, со времени запуска проекта электронной очереди заявки подали родители около 2 тысяч детей. В среднем в день на портал поступает от 70 до 100 заявок.

В Минобразе напомнили, что электронную очередь внедрили для предупреждения коррупционных рисков при зачислении в детсады. Она работает с декабря 2016 года.