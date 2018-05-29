14:18
USD 68.24
EUR 79.69
RUB 1.10
Общество

Программами по подготовке к школам охвачены 39 процентов дошкольников

В Кыргызстане 39 процентов детей дошкольного возраста охвачены различными программами по дошкольному образованию. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, с нового учебного года в труднодоступных и отдаленных районах страны при поддержке Всемирного банка открыли 120 краткосрочных детских садов. Они охватили около 10 тысяч детей. При этом всего в Кыргызстане количество детских садов увеличилось с 1 тысячи 296 до 1 тысячи 390.

«Программа предшкольной подготовки позволила охватить 137 тысяч детей, не посещающих дошкольные организации. Практически мы охватили 100 процентов детей в возрасте от 5,5 до 7 лет», — подчеркнула Гульмира Кудайбердиева.
Ссылка:
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Решение о начале учебного года в Кыргызстане примут в июне
В электронной очереди в детские сады Кыргызстана более 4 тысяч заявок
Лук, чеснок и картошка. Чем кормят в бишкекских детсадах
Школы Кыргызстана готовы к переходу на 12-летнее обучение
Отдельного урока по финграмотности в школах не будет
Министр образования рассказала, какие предметы станут в школе главными
В Минобразе определились с датой участия Кыргызстана в PISA
Школы Бишкека с трудом прошли аккредитацию, несмотря на низкие требования
Депутаты требуют отставки министра соцразвития из-за закона о суйунчу
Аккредитация школ. Полицейский режим, сбор денег или помощь учителю?
Популярные новости
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Обратный отсчет в&nbsp;деле Текебаева. В&nbsp;Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов Обратный отсчет в деле Текебаева. В Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов
Бизнес
«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo! «О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Купите смартфон Xiaomi в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите +600 сомов на&nbsp;баланс Купите смартфон Xiaomi в O!Store и получите +600 сомов на баланс
Тысячи абонентов MegaCom приняли участие в&nbsp;акции &laquo;Великая Победа&raquo; Тысячи абонентов MegaCom приняли участие в акции «Великая Победа»