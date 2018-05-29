Программами по подготовке к школам охвачены 39 процентов дошкольников

В Кыргызстане 39 процентов детей дошкольного возраста охвачены различными программами по дошкольному образованию. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, с нового учебного года в труднодоступных и отдаленных районах страны при поддержке Всемирного банка открыли 120 краткосрочных детских садов. Они охватили около 10 тысяч детей. При этом всего в Кыргызстане количество детских садов увеличилось с 1 тысячи 296 до 1 тысячи 390.

«Программа предшкольной подготовки позволила охватить 137 тысяч детей, не посещающих дошкольные организации. Практически мы охватили 100 процентов детей в возрасте от 5,5 до 7 лет», — подчеркнула Гульмира Кудайбердиева.