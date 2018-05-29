11:16
USD 68.24
EUR 79.69
RUB 1.10
Общество

Митинг у здания Верховного суда. Требуют свободы для Садыра Жапарова

В Бишкеке возле здания Верховного суда проходит митинг сторонников бывшего депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, что сегодня Верховный суд должен рассмотреть надзорную жалобу по делу о беспорядках в Караколе в 2013 году. Ранее Первомайский районный и Бишкекский городской суды приговорили Садыра Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы, признав его виновным.

Сторонники осужденного требуют от судей Верховного суда отпустить его на свободу. Порядка 100 человек заявляют о невиновности Садыра Жапарова.
Ссылка:
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Этапирование завершено: Текебаева и Чотонова отправили в разные колонии
Мелиса Аспекова подозревают в попытке насильственного захвата власти
Депутаты заступились за Садыра Жапарова. Просят отпустить его на похороны отца
Садыр Жапаровго атасына топурак салууга уруксат берилген жок
Садыра Жапарова не отпустили на похороны отца
Супруге Садыра Жапарова два месяца не дают свидания с мужем
Садыр Жапаров: Честный человек всем враг
Суд Жапарова. Подсудимый рассказал о Кумторе и агентах спецслужб
Суд Жапарова. Подсудимый в последнем слове просит не брать грех на душу
Суд Жапарова. Прокурор просит оставить приговор первой инстанции без изменений
Популярные новости
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Обратный отсчет в&nbsp;деле Текебаева. В&nbsp;Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов Обратный отсчет в деле Текебаева. В Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов
Бизнес
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Купите смартфон Xiaomi в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите +600 сомов на&nbsp;баланс Купите смартфон Xiaomi в O!Store и получите +600 сомов на баланс
Тысячи абонентов MegaCom приняли участие в&nbsp;акции &laquo;Великая Победа&raquo; Тысячи абонентов MegaCom приняли участие в акции «Великая Победа»
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил 200 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 200 новых базовых станций