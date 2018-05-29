Митинг у здания Верховного суда. Требуют свободы для Садыра Жапарова

В Бишкеке возле здания Верховного суда проходит митинг сторонников бывшего депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, что сегодня Верховный суд должен рассмотреть надзорную жалобу по делу о беспорядках в Караколе в 2013 году. Ранее Первомайский районный и Бишкекский городской суды приговорили Садыра Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы, признав его виновным.

Сторонники осужденного требуют от судей Верховного суда отпустить его на свободу. Порядка 100 человек заявляют о невиновности Садыра Жапарова.