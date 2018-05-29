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Общество

В некоторых районах Бишкека и регионах два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека и регионах с 8.00 до 17.00 с 29 мая по 1 июня отключат газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

  • 29-30 мая — город Ош (улицы Курманджан Датки, Молдониязова, Чкалова, микрорайон имени Кулатова);
  • 30 мая — город Токмак (улицы Первомайская, Береговая, Казахстанская, Пионерская);
  • 31 мая — село Сокулук (район, ограниченный улицами Индустриальной, 50 лет Октября, Торговой, Краснодарской);
  • 30-31 мая — село Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская, переулок Западный);
  • 30-31 мая — город Бишкек (район, ограниченный улицами Асаналиева, Кочкорской, Матыева, Островского; Матыева, Р.Люксембург, Абдыкадырова, Асаналиева); улицы Токтогула, 57, 75/1; Шопокова, 101/1;
  • 31 мая — 1 июня — город Бишкек (улицы Хвойная, Крымская, Аул).
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