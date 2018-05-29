В некоторых районах Бишкека и регионах два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека и регионах с 8.00 до 17.00 с 29 мая по 1 июня отключат газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

29-30 мая — город Ош (улицы Курманджан Датки, Молдониязова, Чкалова, микрорайон имени Кулатова);

30 мая — город Токмак (улицы Первомайская, Береговая, Казахстанская, Пионерская);

31 мая — село Сокулук (район, ограниченный улицами Индустриальной, 50 лет Октября, Торговой, Краснодарской);

30-31 мая — село Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская, переулок Западный);

30-31 мая — город Бишкек (район, ограниченный улицами Асаналиева, Кочкорской, Матыева, Островского; Матыева, Р.Люксембург, Абдыкадырова, Асаналиева); улицы Токтогула, 57, 75/1; Шопокова, 101/1;

31 мая — 1 июня — город Бишкек (улицы Хвойная, Крымская, Аул).