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Общество

Из Кыргызстана с января депортировали 743 человека

С начала года в Кыргызстане задержали 1 тысячу 532 гражданина с испорченными или недействительными документами, 743 человека депортировали. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

По ее данным, за четыре месяца госграницу Кыргызстана пересекли около 6 миллионов человек и около 500 тысяч транспортных средств. За нарушение государственной границы задержали 62 человека, зафиксировано 104 факта нарушения режима госграницы.

Пограничники задержали контрабанду на сумму более 7,6 миллиона сомов, изъяли 10 единиц оружия и 58 боеприпасов.
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