29 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, №82, улицы Удмурская, Кишеневская, Лермонтова, Кольбаева, Курманалиева, Мичурина, Орозбекова, Осмонкула, Никитина, Баетова, Циолковского, №90, бульвар Эркиндик, проспекты Чуй, Манаса, Жибек Жолу, переулки Баткенский, Речной, Никитина

9.30-18.00 — улицы Байтик баатыра, №№5а, 5б, 5в, 9, 9а, Скрябина, №80, Боталиева, Репина, Гагарина, Т. Молдо, Курганская, Куренкеева, переулок Челябинский, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Босого, Тон).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Достук, Кок-Жарская, Шабдан баатыра, Конур Осмона, Эгинбаева, Уметалиева, Маликова, Майрам, Карагул Акмат, район «Панорамы»), Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегелдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная, Первомайская, Каракольская, Ай Булак, переулок Зеленый), Кырман, Учкун (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ыссык-Кол, Кенеш), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Набережная, Манаса, Лермонтова, БЧК, городок «Энергетиков», №№3-9, 12), Горная Маевка (улицы Школьная, Восточная), Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Проектируемая, Дача, с/о «Лесовод», с/т «Красная звезда»), Озерное (улицы Фрунзе, Зеленая, Балыкчи), Маевка, Восток (улицы Ленина, Маркса, Береговая), Военно-Антоновка (улицы Полярная, Пушкина), Манас (улица Степная) , Национальное (улицы Московская, Новая, Ключевая-2), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), город Кант (1-й микрорайон, улицы Ломоносова, Толстого, Кирпичная, Ворошилова, Сакибаева, Кирова, Советская, Пионерская, Чекирова).

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — села Бает, Сары-Ой, Тамга, Дон-Талаа, Калкагар, Туура-Суу, Бар-Булак, Шор-Булак, Каджы-Сай.

В Ошской области:

9.00-18.00 — села Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Курбан-Кара, Сары-Колот, Агартуу, Маданият, Калинин, Корул.

В Баткенской области: