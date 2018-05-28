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Общество

Это не допрос. В ГКНБ рассказали, зачем вызвали на беседу журналиста super.kg

В ГКНБ подтвердили, что в офис СМИ звонил сотрудник ведомства и вызывал журналиста super.kg. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре комитета.

По их данным, журналиста Нургазы Аматова не вызывали на допрос, а пригласили на беседу.

«15 мая 2018 года на сайте super.kg была опубликована информация о задержании бывшего председателя Государственной таможенной службы Кубанычбека Кулматова. В связи с этим журналиста попросили прийти на беседу», — уточнили в пресс-центре ГКНБ.

Руководство портала super.kg расценило это как давление на свободу слова и обратилось к председателю ГКНБ.
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