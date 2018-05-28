Встреча президента и главы ГКНБ. Борьба с коррупцией продолжится

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем ГКНБ Идрисом Кадыркуловым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что ГКНБ как один из важных органов, обеспечивающих безопасность страны и ее граждан, должен вести эффективную борьбу с внутренними и внешними угрозами, международным терроризмом и религиозным экстремизмом. Он указал на необходимость продолжения активной работы по выявлению фактов совершения должностных преступлений, связанных с коррупцией, хищением государственной или муниципальной собственности, доведения до логического завершения всех резонансных уголовных дел коррупционной направленности.

«В отношении виновных лиц необходимо принимать жесткие меры, а также обеспечить возмещение ущерба, причиненного преступлениями», — считает президент.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков в жесткой форме раскритиковал работу правоохранительных и фискальных органов и Генеральной прокуратуры на Совете безопасности 8 февраля.