Почти два миллиона сомов потратит «Тазалык» на демонтаж незаконных построек

Муниципальное предприятие «Тазалык» планирует потратить 1 миллион 925 тысяч сомов на приобретение услуг спецтехники для сноса незаконных построек. Об этом сообщает портал государственных закупок.
Отмечается, что средства пойдут на аренду автокрана, экскаватора «Скорпион», грузовой машины и гидромолота. Оплата труда экипажей входит в стоимость услуг.
В муниципальном предприятии не смогли назвать срок, на который закупают данные услуги.
«Мы работаем по протокольному поручению Управления землепользования и строительства столичной мэрии, работы по демонтажу выполняем по мере поступления заявок. Поэтому назвать точные сроки, на которые закупаются услуги, нельзя. Все зависит от количества заявок», — отметили в МП «Тазалык».
Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что по закону любой самовольно построенный объект недвижимости подлежит сносу, также после сноса владелец обязан выплатить денежную сумму, затраченную на демонтаж объекта.