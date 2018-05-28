Почти два миллиона сомов потратит «Тазалык» на демонтаж незаконных построек

Муниципальное предприятие «Тазалык» планирует потратить 1 миллион 925 тысяч сомов на приобретение услуг спецтехники для сноса незаконных построек. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Отмечается, что средства пойдут на аренду автокрана, экскаватора «Скорпион», грузовой машины и гидромолота. Оплата труда экипажей входит в стоимость услуг.

В муниципальном предприятии не смогли назвать срок, на который закупают данные услуги.

«Мы работаем по протокольному поручению Управления землепользования и строительства столичной мэрии, работы по демонтажу выполняем по мере поступления заявок. Поэтому назвать точные сроки, на которые закупаются услуги, нельзя. Все зависит от количества заявок», — отметили в МП «Тазалык».

Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что по закону любой самовольно построенный объект недвижимости подлежит сносу, также после сноса владелец обязан выплатить денежную сумму, затраченную на демонтаж объекта.

«Самовольной постройкой считается объект, построенный на муниципальной земле без разрешительных документов. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки», — сообщили в муниципалитете.