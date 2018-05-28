15:55
USD 68.23
EUR 80.02
RUB 1.11
Общество

Журналиста портала super.kg вызвали на допрос. ГКНБ пока не комментирует причину

К следователю ГКНБ на допрос вызван один из журналистов портала super.kg. Информацию ИА «24.kg» подтвердила директор сайта Бактыгул Сокушева.

По ее словам, в ГКНБ не объяснили причину вызова.

«Сегодня утром человек, представившийся сотрудником ГКНБ, попросил нашего корреспондента прийти к ним. Причину и время допроса не уточнили. Мы пока не можем подтвердить, что звонок был именно из ГКНБ. Когда мы связались с пресс-службой комитета, там пообещали позже сделать официальное заявление. На своем сайте мы разместили обращение к председателю ГКНБ Идрису Кадыркулову, чтобы выяснить, кто и откуда звонил нашему журналисту», —рассказала Бактыгул Сокушева.

Редакция пока не разглашает имя и фамилию журналиста.

На просьбу ИА «24.kg» прокомментировать сообщение коллег в ГКНБ пообещали перепроверить информацию и дать ответ позже.
Ссылка:
просмотров: 711
Версия для печати
Материалы по теме
Это не допрос. В ГКНБ рассказали, зачем вызвали на беседу журналиста super.kg
Journalist confirms dismissal from Super.kg for question to President
Journalist fired after inconvenient question to Almazbek Atambayev
Super.kg не будет судиться с МЧС
super.kg порталы Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен соттошот
Популярные новости
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил 200 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 200 новых базовых станций
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок