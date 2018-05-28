Журналиста портала super.kg вызвали на допрос. ГКНБ пока не комментирует причину

К следователю ГКНБ на допрос вызван один из журналистов портала super.kg. Информацию ИА «24.kg» подтвердила директор сайта Бактыгул Сокушева.

По ее словам, в ГКНБ не объяснили причину вызова.

«Сегодня утром человек, представившийся сотрудником ГКНБ, попросил нашего корреспондента прийти к ним. Причину и время допроса не уточнили. Мы пока не можем подтвердить, что звонок был именно из ГКНБ. Когда мы связались с пресс-службой комитета, там пообещали позже сделать официальное заявление. На своем сайте мы разместили обращение к председателю ГКНБ Идрису Кадыркулову, чтобы выяснить, кто и откуда звонил нашему журналисту», —рассказала Бактыгул Сокушева.

Редакция пока не разглашает имя и фамилию журналиста.

На просьбу ИА «24.kg» прокомментировать сообщение коллег в ГКНБ пообещали перепроверить информацию и дать ответ позже.