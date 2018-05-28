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Общество

Кабинет директора школы олимпийцев поразил дорогой мебелью. А дети недоедают

Депутаты парламента удивились дорогому ремонту и мебели в кабинете директора Школы олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова. Об этом сегодня на выездном заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам заявил депутат Бактыбек Раимкулов.

«Я вижу у директора кабинет очень хороший — с ремонтом и дорогой мебелью. Думал, что и в школе такие же условия. Но в школе не хватает даже учебников. Я удивлен», — отметил нардеп.

Напомним, Государственное агентство по делам молодежи, физкультуре и спорту просит у правительства выделить 34 миллиона сомов на ремонт Школы олимпийского резерва.

Ранее депутат Руслан Казакбаев сообщил, что каждому ученику-олимпийцу на питание в день выделяется всего 218 сомов. А командировочные на соревнования для учащихся школы составляют 109 сомов.
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