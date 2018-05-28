Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Россию на время ЧМ по футболу

В связи с проведением чемпионата мира по футболу в 11 городах России ввели особые правила пребывания иностранных граждан. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной службы миграции Самат Токтоболотов.

Это Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи.

«Прибывающий в Россию гражданин должен встать на учет в течение трех суток. То есть в течение этого времени кыргызстанец должен обратиться в отдел полиции, либо в многофункциональные центры, где может встать на миграционный учет. Эти центры во время чемпионата мира будут работать без выходных. Мы понимаем российскую сторону, ожидается большой наплыв людей. Мы хотим предупредить наших граждан, что без особой необходимости во время проведения чемпионата ездить в эти 11 городов не стоит», — сказал Самат Токтоболотов.