В поисках работы. Около 800 тысяч кыргызстанцев пребывает за рубежом

Порядка 800 тысяч граждан Кыргызстана пребывает за рубежом. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Государственной службы миграции Кыргызстана Улан Шамшиев.

По его словам, подавляющее большинство выехавших находится в России.

«Около 640 тысяч кыргызстанцев находится в России. Второй страной, где больше всего наших граждан, является Казахстан. Там ежегодно пребывает около 35 тысяч граждан. В Турции живет более 30 тысяч человек. Так как с Турцией у нас безвизовый режим, многие не подпадают под миграционный учет. То же самое касается России и Казахстана. Некоторые мигранты в течение месяца могут выехать и обратно заехать в страну пребывания», — сказал Улан Шамшиев.

Он добавил, что в Южной Корее и ОАЭ пребывает около пяти тысяч граждан Кыргызстана. Но туда в основном ездят в целях получения образования и бизнеса.