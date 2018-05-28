На КПП «Акжол» произошел сбой системы учета миграции

В Государственной пограничной службе ИА «24.kg» объяснили, из-за чего на КПП «Акжол» образовалась очередь.

Произошел сбой системы учета миграции. Прекратился пропуск людей и автомобильного транспорта. Сразу же КПП перешел на резервную систему.

В настоящее время очереди не наблюдается. Скопилось 10-15 машин, их пропуск возобновился.

В ГПС отметили, что сбой произошел только на КПП «Акжол».

Сбой в системе ранее произошел и на КПП «Манас». Зависла система пограничного контроля, которая не считывала паспорта.