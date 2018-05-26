У адвоката Омурбека Текебаева пока не получается отстоять свое имущество в судах

Суд отказал адвокату экс-депутата Омурбека Текебаева, отбывающего наказание в ИК № 47, Таалайгуль Токтакуновой в приостановлении процесса по выставлению ее имущества на торги. Об этом ИА «24.kg» сообщила ответчик.

По ее словам, следующее заседание состоится 18 июня. «Мое ходатайство осталось открытым, поскольку документы о пересмотре дела по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева, где я и мой коллега Канатбек Азиз проходим ответчиками, поступили в суд. Процесс назначили на 12 июня. От его решения зависит судьба моего имущества», — пояснила Таалайгуль Токтакунова.

Отзывать материальные претензии к адвокатам Омурбека Текебаева Алмазбек Атамбаев не намерен.