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Общество

У адвоката Омурбека Текебаева пока не получается отстоять свое имущество в судах

Суд отказал адвокату экс-депутата Омурбека Текебаева, отбывающего наказание в ИК № 47, Таалайгуль Токтакуновой в приостановлении процесса по выставлению ее имущества на торги. Об этом ИА «24.kg» сообщила ответчик.

По ее словам, следующее заседание состоится 18 июня. «Мое ходатайство осталось открытым, поскольку документы о пересмотре дела по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева, где я и мой коллега Канатбек Азиз проходим ответчиками, поступили в суд. Процесс назначили на 12 июня. От его решения зависит судьба моего имущества», — пояснила Таалайгуль Токтакунова. 

Отзывать материальные претензии к адвокатам Омурбека Текебаева Алмазбек Атамбаев не намерен.

Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. Имущество и зарплату Таалайгуль Токтакуновой арестовали. Обоим запретили выезжать из страны. Верховный суд 30 ноября оставил в силе решения нижестоящих инстанций.
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