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Общество

28 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.30-19.00 — жилмассив «Дордой»;
  • 9.00-15.00 — улицы Горького, Шабдана Баатыра;
  • 9.30-17.00 — улицы Ибраимова, Табачная, Куренкеева, Жуковского, Суюмбаева, жилмассив «Учкун» (улицы Кайынды, Мин-Булак);
  • 9.30-18.00 — улицы Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Нарвская, Ильменская, Ленская, жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, БЧК, Тендик, Республиканская, Максат, Минская, Багратиона, Малышева, переулок Беломорский);
  • 9.00-18.00 — 5-й микрорайон, № 82, улица Циолковского, № 8, улицы Боталиева, М.Ганди, переулок Челябинский;
  • 9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кербез, Арабаева, Кырк-Кыз).

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Умут», села Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первомайская, Береговая, Садовая, Сибирская, средняя школа, детский сад), Аламудун (улица Полевая), Восток (улицы Береговая, Маркса), Горная Маевка (кошары), Виноградное, Манас (улицы Степная, Мира), Сокулук (улицы 40 лет Победы, переулок 40 лет Победы), Гавриловка (улицы Забайкальская, Фрунзе, Восточная, Южная), Мээнеткеч, Калыгул, Бурана, Алга, Кызыл-Аскер, город Кант (улицы Панфилова, Горького, Комарова, Ленина, Маликова, Гастелло), ущелье Чункурчак (радиорелейная станция);
  • 12.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Госпитомник).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — села Бает, Сары-Ой, Кара-Ой, Боз-Бешик, Тамга, Каджи-Сай.
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