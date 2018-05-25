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Общество

В Россию из Кыргызстана не пустили миндаль, сухофрукты и рис

Сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области не пустили в РФ более 62 тонны товаров из Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, на трассе у пункта пропуска «Светлый» Светлинского района задержали два автомобиля, перевозившие 40 тонн свежих томатов из Казахстана с недействительными фитосанитарными сертификатами. Кроме того, на трассе по направлению к пункту пропуска МАПП «Орск» большегруз перевозил 1 тонну томатов и 500 кг свежих огурцов из Казахстана.

У пункта пропуска «Сагарчин» Акбулакского района также был задержан автомобиль, перевозивший 17 тысяч 280 килограммов сушеных абрикосов, 300 килограммов сухофруктов, 84 килограмма сушеных плодов шиповника, 279 килограммов сушеных яблок, 1 тысяча 30 килограммов миндаля, 257 килограммов абрикосовых косточек, 180 килограммов орехов фундук и 500 килограммов риса из Кыргызстана.

«На продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты. По согласованию с собственниками продуктовых товаров, они были возвращены в страну отправителя. По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции возбуждены административные дела», — говорится в сообщении.
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