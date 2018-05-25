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Общество

Забастовка строителей в Таласе. Деньги доноры выделяют вовремя

Доноры вовремя выделяют средства на строительство дороги Талас — Тараз — Суусамыр. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Напомним, что на этой неделе бастовать начали сотрудники ОсОО «Кыргыз Жол Курулуш». Работу бросили около 50 человек, которые строили тротуар.

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В Министерстве транспорта и дорог сообщили, что вопрос о задержке заработной платы касается только работников субподрядной организации ОсОО «Кыргыз Жол Курулуш». Работники подрядчика и других субподрядных организаций не заявляли претензии о задержках по заработной плате.

«Подрядчику оплата со стороны доноров осуществляется без существенных задержек. Консультант считает невозможным вмешательство консультанта или заказчика в хозяйственный спор между подрядчиком и субподрядчиком. При этом консультант и заказчик требуют от подрядчика своевременного и качественноговыполнения контрактных обязательств», — говорится в сообщении.
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