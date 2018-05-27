10 мая — 9 июня. Выставка «Вдали от суеты»

В работах кыргызских художников встречаются разные мотивы и все времена года, мы отобрали деревенские пейзажи, дышащие полевыми цветами, лесной прохладой, утренней свежестью и созерцательным настроением, любимые и творческие работы. Подробнее

«Галерея М», 10.00-19.00.

19 мая—3 июня. Выставка «Общение offline»

Это первая персональная выставка картин из войлока бишкекского художника Тамилы Зейналовой. В экспозиции представлены 11 работ. Подробнее

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

10 мая - 27 июня. Выставка «Дни грузинской культуры»

На выставке будут представлены работы трех художников, работающих в разных медиа: Нино Кипшидзе, Даро Сулакаури, Левана Когуашвили.

«Асанбай-центр», 14.00-23.00.

28 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

29 мая. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

29 мая. Экскурсия по парку имени Ататюрка

Помимо самой экскурсии узнаете об организации парковых зон, современных тенденция в озеленении городов, получите консультацию по организации скверов и озеленению придомовых территорий. Регистрация по ссылке.



Парк имени Ататюрка, 18.00.

29-30 мая. Бенефис Елены Топтыгиной «Театральная богема»

Вас ждет театрализованный показ авторской одежды художника по костюмам Елены Топтыгиной. Одежда, которую вы увидите в этом показе, полностью — от замысла, выкройки подбора тканей до последней пуговицы — сделаны одним человеком.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

30 мая. Спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»

Главные действующие лица — вы и ваше воображение. Для зрителя «Галерея фантазии» — вызов самому себе, встреча со своими страхами лицом к лицу. Обязательно предварительное бронирование.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 19.00.

30 мая. Показ фильма «Герои советского нью-вейва»

В фильме рассказывается о зарождении новой волны в СССР в условиях жесткого политического режима и об эпохе «перестройки», когда музыканты получили свободу самовыражения.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

30 мая. Городская беседа «Право на зеленый город»

В качестве экспертов выступят городские активисты Калича Умуралиева и Гульнара Джурабаева, имеющие большой опыт в защите зеленых насаждений нашего города. Вопросы сохранения зеленых насаждений носят не только биологический и экологический характер, но и юридический. Регистрация по ссылке.

Ботанический сад, 18.00.

30 мая. Городской фестиваль «Манастын урпактары»

В фестивале примут участие дети 3-7 лет. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

Национальный республиканский центр детского и юношеского творчества «Сейтек», 9.00.

30 мая. Концерт Любы Успенской

Исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года» исполнит свои лучшие песни.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

31 мая. Шааркана «Жашыл upGRADe»

Создана площадка «Шааркана», где будут обсуждаться актуальные городские вопросы. На очередной встрече выступят горганизаторы форум горожан «ЖАШЫЛ upGRADe» Мария Колесникова и Дмитрий Ветошкин.

ololohaus, 18.30.

31 мая. Семинар «Построй свой бизнес, или Как открыть свое дело в Кыргызстане?»

Будут рассмотрены обзор успешных видов бизнеса в КР за 2016-2018 года, налоги для предпринимателя, что нужно знать, как избежать рисков, основы юридической грамотности для начинающего бизнесмена

и многое другое. Ррегистрация по телефону 0559610025.

Проспект Чуй, 219 (конференц-зал), 18.00.

31 мая. Вечер латиноамериканских танцев

Для вас — прекрасный танцевальный паркет, профессиональный свет и звук, всегда теплая атмосфера. Будет праздничный торт по случаю пятилетия студии Latino Hall. Дресс-код: красный и/или белый.

Бар@191, 20.00.

31 мая. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

31 мая. Кинопремьеры

«Невидимый гость» (триллер). Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране адвоката. Накануне судебного заседания они встречаются для разработки стратегии защиты. Но чтобы выяснить правду, Вирджинии придется пойти на неожиданные меры.

«Два хвоста» (мультфильм). История о невероятных приключениях двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба. «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. И, тем не менее, именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику!

«Псы под прикрытием» (комедия). Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником — говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.

«Красный воробей» (триллер). После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы Доминика Егорова и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Героиня соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия.

1 июня. Концерт, посвященный Международному дню защиты детей

Зрителей ждет интересная программа, которую представят юные артисты — воспитанники «Алмаз-студии», танцевальный коллектив «Томирис», театрально-балетная студия «Синяя птица» и другие.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

1 июня. Театральный капустник

Театральный мир, жизнь актера — какая она? На этот вопрос попытались ответить студенты и выпускники школы-студии актерского мастерства. Вас ждут яркие образы, танцы, молодежный задор, юмор, будут и сюрпризы.



Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

1 июня. Кулинарный квест «Рататуй»

Юные повара отправятся в кулинарное путешествие с Огюстом Гюсто. Он подготовил для них интересные задания и загадки, которые им нужно будет разгадать и найти заветный приз. В программе квест, мастер-классы, фотозона, аквагрим.

Кулинарная студия Orange 14.00.

1 июня. Детский спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории, — лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой. Красочные декорации, яркие костюмы, остроумные диалоги — все это не оставит равнодушным даже самого прихотливого юного зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.